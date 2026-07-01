17-летнего пермяка будут судить за администрирование сим-бокса телефонных мошенников

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Перми, обвиняемого в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика организованной группой и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года несколько жителей Перми закупили партию сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, и установили в одной из съемных квартир абонентский терминал пропуска трафика — сим-бокс. Оборудование позволило принимать телефонные вызовы через интернет и передавать их в сеть радиотелефонной связи под видом местных звонков. Используя незаконно установленный абонентский терминал пропуска трафика, с сентября по октябрь 2025 года злоумышленники стали совершать преступления, в том числе мошенничества, в отношении граждан из различных регионов России. Для конспирации находившиеся в Перми участники организованной группы регулярно меняли сим-карты, а также постоянно снимали на короткий срок различные квартиры.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Несовершеннолетний был застигнут с поличным в арендованной квартире. В ходе обысков изъято около 400 сим-карт. Установлены совпадения абонентских номеров, использованных обвиняемым, с помощью которых в различных регионах России совершены преступления, в том числе дистанционные мошенничества, с совокупным ущербом на сумму почти 5 млн руб. Подросток за соучастие в преступлении получил вознаграждение в криптовалюте, которую обменял на российские рубли и потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении совершеннолетних соучастников, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, продолжается.