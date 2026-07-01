«Чиновники не всегда понимают, как быть»

Никита Михалков сообщил о подготовке закона о налоге на зарубежную кинопродукцию. Режиссер сослался на международную практику и заверил, что иностранные фильмы в любом случае останутся на российском рынке. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам подготовить законопроект к принятию в Госдуме не позднее сентября текущего года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает, что документ поддерживают далеко не все участники кинопроцесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков сообщил, что законопроект о введении специального налога на зарубежное кино готовится. Проблема находится в стадии обсуждения уже лет десять, однако до сего момента найти решение категорически не получалось. В марте текущего года на заседании президентского Совета по культуре господин Михалков обратил на это внимание Владимира Путина.

Глава государства заявил, что подобные правила действуют, в частности, во Франции и Китае. «Но мы-то чего рот разеваем, идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, ненужные, финансово не поддерживаем своего производителя?» — сказал Путин. В итоге вышло президентское поручение разработать и провести документ через Госдуму в приоритетном порядке в срок до 25 сентября 2026 года. Предполагается, что иностранные картины обложат налогом, а дистрибуторов, если они пожелают продвинуть на рынок ту или иную иностранную картину, обяжут оплатить пошлину (входной билет) только за то, чтобы подать заявку в Минкульт на получение прокатного удостоверения.

Параллельно обсуждается введение квот, то есть обязательное закрепление определенной доли отечественных фильмов в кинотеатрах РФ. Собственно, в чем здесь проблема? За неимением времени не будем подробно погружаться в тему, ибо и так все понятно. Билеты в такой ситуации неминуемо подорожают, потому что затраты как-то нужно компенсировать. Способов немного, кроме как сделать это за счет потребителя.

Именно легальный ассортимент может сократиться — платить никто не хочет. Часть продукции неминуемо уйдет в серую зону или вообще не попадет на экраны.

Из-за дороговизны билетов пострадают в первую очередь мелкие и средние региональные кинотеатры. Соответственно, уменьшатся возможности для культурного отдыха населения. Отдельно нужно сказать о российском кино: не факт, что дополнительные финансовые вливания приведут к его дальнейшему процветанию. Слишком уж много разных ограничений появилось в последнее время.

Не всегда понятно, как и что нужно снимать, и главное — чтобы в итоге зритель захотел все это посмотреть, купив подорожавший билет. Нередко бывает так: снял режиссер кино, актер сыграл, зритель посмотрел. Но вот некий неравнодушный гражданин написал письмо куда надо, и фильм сняли с проката. И главное: ответственные чиновники не всегда понимают, как быть, что красное, что белое, а где сплошь черные тона.

Дмитрий Дризе