В Татарстане из-за сильного ветра рухнули 30 деревьев, пострадали 5 авто

Порывы ветра до 20 м/с привели к падению деревьев в Казани и еще в шести районах Татарстана. В результате повреждены пять автомобилей, пострадавших нет, сообщили в МЧС по республике.

Наибольшее число упавших стволов зафиксировано в столице — 19. В Зеленодольском районе обрушилось 4 дерева, в Лаишевском — 3, по одному случаю — в Буинском, Высокогорском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

По прогнозам синоптиков, 1 июля ветер в Татарстане может вновь усилиться до 15–20 м/с. В восточных районах возможны грозы и град, ночью и утром — туман.

Влас Северин