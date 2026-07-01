Двух ижевчан осудили за попытку продать 100 граммов метадона

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 51-летнему и 54-летнему местным жителям за попытку сбыть метадон через интернет-магазин (ст. 228.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«В марте 2026 года подсудимые совместно с неустановленным соучастником “куратором”намеревались сбыть через интернет—магазины метадон общей массой 96,36 г и 8,16 г. Деятельность группы пресечена, наркотики изъяты»,— говорится в сообщении.

Подсудимые вину признали. Суд назначил каждому по шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также были изъяты в пользу государства автомобиль Chery Tiggo 4 Pro и телефоны, использованные при совершении преступления.