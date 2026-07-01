В Чувашии ввели ограничения на продажу топлива в канистры

В Чувашии приняли решение временно ограничить отпуск топлива в канистры на фоне повышенного спроса со стороны населения. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Николаева, ажиотаж связан с желанием жителей сделать запас горючего, что создает дополнительную нагрузку на автозаправочные станции и провоцирует очереди. Временное ограничение, сообщает Олег Николаев, позволит оперативнее обслуживать автомобилистов и равномернее распределять имеющиеся ресурсы.

Глава республики также поручил усилить информирование о наличии топлива, поставках и работе АЗС, а также пресекать попытки искусственного нагнетания обстановки. Особое внимание — взаимодействию с правоохранительными органами для оперативного реагирования на провокации и фейки. Каждый случай завышения цен на топливо будет предметно разбираться с участием ФАС.

Влас Северин