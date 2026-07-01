ИГЖН аннулировала аттестат директора пермской управляющей компании

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае аннулировала квалификационный аттестат бывшего директора управляющей компании ООО «Пермкоммуналсервис». Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

29 апреля 2026 года мировой суд дисквалифицировал директора этой управляющей компании сроком на шесть месяцев. Основанием для этого стали многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме № 19 по ул. Академика Вавилова в Перми.

В ИГЖН напомнили, что отсутствие аттестата лишает должностное лицо права быть руководителем компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами.

ООО «Пермкоммуналсервис» основано 16 июля 2015 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере управления недвижимостью, в частности, занимается управлением многоквартирными домами на основании лицензии, полученной в 2016 году.

В управлении компании находится 110 многоквартирных домов, расположенных в Свердловском, Мотовилихинском районах Перми, а также на территории Пермского округа. В 2025 году выручка компании выросла на 13,7% и составила 261,9 млн руб., а чистая прибыль увеличилась почти в три раза — до 17,9 млн руб.