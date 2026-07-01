Краевое правительство обсудило инвестпроекты в сфере агропрома

Темой выездного заседания краевого правительства, прошедшего под председательством губернатора Дмитрия Махонина в Кунгуре, стала работа и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и реализация инвестиционных проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Дмитрий Махонин отметил, что главная цель, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным перед агропромышленным комплексом страны, — обеспечение продовольственной безопасности. К 2030 году требуется увеличить объем производства сельхозпродукции на 25%. Для этого в Прикамье модернизируются существующие производства и открываются новые. В прошлом году было успешно реализовано 34 инвестиционных проекта. Сейчас в реестре находятся еще 70 проектов.

О плане по наращиванию объемов производства в агропромышленном секторе на 25% доложил вице-премьер — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов. Для этого, по его словам, необходимо увеличить производство молока, куриного яйца, скота и птицы. Это, в свою очередь, потребует инвестиций: к 2028 году объем вложений в отрасль должен быть практически утроен по сравнению с текущим уровнем.

Поддержка проектов предприятий региона также идет за счет федеральных источников. В 2025 году Пермскому краю удалось привлечь из федерального бюджета 226 млн рублей, направленных на строительство и модернизацию молочного производства. Так, агрофирма «Труд» вложила средства в обновление линий по переработке рапса и молокоперерабатывающего завода. Предприятие «Заря Путино» строит четыре площадки для выращивания молодняка КРС объем инвестиций в проект превышает 400 млн руб. СПК «Колхоз им. Чапаева» вложит 156 млн руб. в модернизацию фермы по выращиванию молодняка.

Алексей Чибисов отдельно остановился на мерах поддержки для инвесторов в молочном животноводстве. Агропредприятия, реализующие приоритетные инвестиционные проекты (ПИП) по строительству молочно-товарных комплексов (МТК) более чем на 1,2 тысячи голов, получают комплексную поддержку —административное сопровождение, получение земельных участков без торгов, субсидированный лизинг сельхозтехники и возмещение до 5% от затрат на строительство МТК. На сегодняшний день статус приоритетных инвестиционных проектов получили три предприятия. Это инвестпроект агрофирмы «Заря Путино» по строительству третьей очереди молочно-товарного комплекса на 3,7 тыс. голов. Еще один МТК возведет Совхоз «Дружный» на 1,4 тыс. голов. СПК «Колхоз им. Чапаев» получил статус приоритетного для инвестпроекта на строительство современного кормового центра.