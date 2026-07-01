В Удмуртии из-за нарушений СанПин закрыли две колонки и скважину

Суд Удмуртии запретил использование двух водозаборных колонок в Воткинске и скважины в селе Шаркан из-за нарушений санитарных требований к питьевой воде. Их функционирование приостановлено на 20 дней, по результатам лабораторного анализа Роспотребнадзора в воде нашли кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Обнаружены Escherichia coli (E. coli, кишечная палочка) и обобщенные колиформные бактерии (ОКБ). Также существует превышение по показателю запах»,— говорится в сообщении.

На МУП «Коммунсервис» составили протокол об административном правонарушении и выдали предписание о дезинфекции систем водоснабжения. Предприятие организует подвоз питьевой воды населению. Материалы дела переданы в суд.