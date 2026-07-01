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Дело участника СВО из Удмуртии прекратили после получения им ордена Мужества

Глазовский райсуд Удмуртии прекратил уголовное дело участника СВО об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) из-за получения военнослужащим ордена Мужества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Детали уголовного дела не приводятся.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Ранее производство приостановили из-за заключения подсудимым контракта с Минобороны РФ. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемого об освобождении от уголовной ответственности со дня награждения государственной наградой (ст. 78.1 УК). Прокурор возражений не высказывал.