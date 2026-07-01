В Прикамье на Чусовой ливневый паводок оказался сильнее весеннего половодья

Уровень воды в реке Чусовой у села Кын (Лысьвенский округ) увеличился за несколько дней на десятки сантиметров. По данным администрации Лысьвы, критический уровень, когда возможно подтопление жилых домов, находится на отметке 570 см. Высшей точкой нынешнего весеннего половодья стала отметка в 48 см.

По данным местного гидрологического поста, измеряющего уровень воды дважды в сутки, вечером 30 июня он находился на отметке 130 см.

Власти также отметили, что исток Чусовой находится в Свердловской области, где, как и на востоке Пермского края, на протяжении последних недель идут сильные дожди. В частности, ГИС-центр ПГНИУ сообщает о сильном паводке в городе Нижние Серги в Свердловской области.