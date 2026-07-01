В Прикамье будут судить организаторов незаконной миграции

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, специализировавшегося на организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год сотрудники международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН), а также индивидуальные предприниматели организовали устойчивое преступное сообщество, в состав которого вошли семнадцать человек. Соучастники за денежное вознаграждение проводили прием экзаменов у иностранцев на знание русского языка и истории России, обеспечивая при этом положительный результат итогового тестирования. Это позволяло мигрантам получать патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство России. В общей сложности фигуранты легализовали пребывание на территории России 500 иностранных граждан.

Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУЭБ МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, а также УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе следствия семь фигурантов, в числе которых двое руководителей преступного сообщества и один руководитель структурного подразделения, заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство, в настоящее время они направлены в суд. Кроме того, один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Уголовное дело в отношении девяти обвиняемых также направлено в суд для рассмотрения по существу.