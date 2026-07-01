В Прикамье пяти территориям спишут долги перед краевым бюджетом

Перми, Губахинскому, Краснокамскому, Лысьвенскому и Чернушинскому округам спишут долги по бюджетным кредитам, предоставленным из регионального бюджета. Их общий размер превышает 246,2 млн руб. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выездном заседании краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что сумма соответствует объему поступлений налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов в указанных территориях в краевой бюджет.

Механизм списания задолженности муниципалитетов разработан в 2025 году для снижения нагрузки на местные бюджеты и в целях поддержки властей территорий по привлечению в них инвесторов. Нововведение действует по аналогии с федеральным механизмом списания задолженности регионов перед бюджетом страны.