Блогера Раиса Габитова наградили на PR-конференции в Москве

Блогер, руководитель уфимского PR-агентства «Digital Курултай» Раис Габитов получил награду Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС). Господин Габитов был отмечен «За вклад в развитие регионального рынка коммуникаций» на прошедшем в Москве международном форуме «Стратегические коммуникации».

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью является ведущим профессиональным объединением в сфере PR и представляет крупнейшие коммуникационные агентства России.

Раис Габитов — видеоблогер и медиаперсона, известный роликами на темы городской жизни, культуры и местных инициатив. Является «амбассадором Башкирии». Среди проектов — организация PR-конференции «Digital Курултай», которая проходит в Башкирии, первой российской конференции по вертикальному видео «Тиктомит» и всероссийской конференции по развитию продвижения территории «Турпоток», а также развитие Южноуральской тропы.

Олег Вахитов