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Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели просят граждан не паниковать. Отойдите от окон, пройдите в помещение с несущими стенами без остекления. Обесточьте помещение, выключите газ, воду. Не пользуйтесь лифтом.

Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, если вы на улице. Не покидайте укрытие.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко