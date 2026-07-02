Voyah в Питер

Поток новостей, встреч и интервью — традиционный круговорот корреспондента “Ъ” на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Работа кипит уже по пути на площадку — особенно если застрять в многочисленных пробках, а сессии уже начались. О том, как расслабиться от информационного шума и писать заметки в салоне премиального гибрида Voyah, в материале «Ъ-Стиль».

С комфортом попасть на площадку Санкт-Петербургского экономического форума — даже в нулевой день — задача почти невозможная. Традиционно участники могут воспользоваться шаттлами, курсирующими с раннего утра, но это как минимум длинные очереди, а кондиционер и удобное сиденье — лотерея.

В этом году в распоряжении команды “Ъ” оказались гибридные модели бренда Voyah, зарекомендовавшего себя лидером премиум-сегмента в стране. В первый, пожалуй, самый активный день форума корреспондент “Ъ” ехал на площадку в салоне семиместного минивэна Voyah Мечта/Dream. Город, как обычно, встал в многочисленных пробках — не только при подъезде к «Экспофоруму». Нервы на пределе, но нужно выдохнуть и настроиться на предстоящую «гонку» на форуме. В помощь — максимально комфортные сиденья второго ряда: с большими диапазонами электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и массажем, а также удобными подставками для ног. Кресла складываются и настраиваются по восьми позициям, то есть пространство в минивэне можно трансформировать под любой вкус и потребности. Объем багажного отделения у Voyah Мечта / Dream — 427 литров, вся необходимая для работы техника уместилась без труда.

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От оазиса к премиум-офису

Премиальная отделка, огромная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой и электроприводом, система трехзонного климат-контроля с фильтром, ионизатором и аромадиффузором, позволяющим менять ароматику в зависимости от предпочтений, создают ощущение комфортабельного пространства для отдыха. Шарма добавляет атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветовых решений и премиальной аудиосистемой с десятью динамиками.

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Учитывая риски слишком расслабиться, было решено подключиться к трансляциям (пробки оказались слишком большими, а первые сессии уже начались). Как оказалось, Voyah Мечта/Dream с легкостью адаптируется в премиальный стационарный офис: плавность хода и тишина в салоне позволяют максимально сосредоточиться на работе, не упустив ни одной новости из уст представителей кабмина и бизнесменов. Компоненты комфорта: передовая пневматическая подвеска с интеллектуальным управлением упругостью, а также шумо- и виброизоляция. В гибриде применено множество инновационных технических решений. Часть из них — в мультимедийной системе с тремя дисплеями 12,3 дюйма общей шириной почти 1,5 м. Все это делает Voyah Мечта/Dream — номером один среди представительских минивэнов в России (по данным ООО «Автостат» о продажах за январь—май 2026 года).

Премиальный «телепорт»

Кто хотя бы единожды бывал на ПМЭФ, знает, что труднее, чем попасть на площадку форума,— только уехать с нее. Особенно в день пленарной сессии с участием президента. После напряженной работы хочется буквально телепортироваться, что команда “Ъ” и сделала на инновационном кроссовере Voyah Фри/Free — безусловном бестселлере бренда и номере один по продажам мая этого года среди моделей премиум-класса, как официально представленных в России, так и ввозимых по параллельному импорту (по данным ООО «Автостат»).

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Сочетание безупречного качества, отменных динамических характеристик и привлекательной цены обеспечили кроссоверу лидерство и в высшей автомобильной «лиге» страны.

Пиковая мощность двух электродвигателей обновленного Voyah Фри/Free версия Спорт+ составляет 510 лошадиных сил, что обеспечивает отличные динамические показатели: ускорение с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч.

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Автономность гибрида также впечатляет: пробег на чистой электротяге составляет до 175 км, а общий запас хода — до 1020 км. Пневматическая подвеска автоматически меняет величину дорожного просвета в зависимости от скорости и условий движения. Диапазон регулировки подвески — 100 мм, максимальный клиренс составляет 213 мм, что делает кроссовер самой универсальной моделью в палитре Voyah.

Тишина — то, что особенно ценится после информационного шума форума. В Voyah Фри/Free ее позволяют обеспечить передние и задние стекла с двойным остеклением. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен мультифункциональный дисплей, который дает возможность настраивать и контролировать медиаконтент, громкость и порядок воспроизведения, климат-контроль, а также управлять солнцезащитной шторкой и сдвижным люком панорамной крыши. Роскошную атмосферу дополняют аудиосистема с высокой точностью звучания и контурная подсветка салона с 64 вариантами цветов. Кроме того, в гибриде есть полный набор сервисных систем, высококачественной отделки и премиального оборудования.

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Voyah Фри/Free — это уехать с площадки ПМЭФ красиво. Отточенный и стремительный силуэт обновленной модели дополнен выразительными спортивными акцентами: энергичный характер подчеркивают рельефные выштамповки переднего бампера, лаконичная решетка радиатора в черном глянце и стильный задний спойлер, эффективно увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях. Эффектный облик дополняют 20-дюймовые черные диски с пятилучевым дизайном.

Елена Крылова