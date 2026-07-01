Суд отправил в колонию молодого пензенца за хищение у знакомых 100 млн рублей

Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор 27-летнему Дмитрию Шептунову. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Суд установил, что с 2023-го по 2024 год Шептунов брал у шести знакомых крупные денежные суммы под высокий процент и обещал быстрый возврат. Свой заработок он объяснял ставками на спорт с заранее известным результатом, а для сохранения доверия частично исполнял обязательства перед потерпевшими. Общий размер похищенных средств превысил 100 млн руб.

Фигурант признал вину и раскаялся, однако выразил несогласие с суммой причиненного ущерба. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Нина Шевченко