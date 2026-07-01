Мэрия Астрахани судится с жильцами аварийного дома, который отказались покидать

В Советский райсуд Астрахани поступило исковое заявление от мэрии с требованием запретить эксплуатацию жилого дома № 142А по улице Н. Островского. Ответчиками по делу выступают владельцы квартир, сообщили в пресс-службе суда. По данным сайта суда, в деле участвуют 14 собственников, жилуправление мэри, районные администрация и прокуратура. Иск принят к производству 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Основанием для обращения послужило распоряжение городской администрации о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а также введенный ранее запрет на его использование. Однако было установлено, что в здании фиксируются признаки фактического проживания людей, что опасно для их жизни и здоровья.

Как выяснил «Ъ-Средняя Волга», трое жильцов, которые являются долевыми собственниками, в 2024 году выступали ответчиками в споре с мэрии. Городские власти через суд добились принудительного изъятия квартир путем выплаты каждому по 1,18 млн руб.

Нина Шевченко