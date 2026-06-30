Рейтинг вузов Черноземья

Вуз Место в 2026 Место в 2025 Изменение на число мест Белгородский национальный исследовательский госуниверситет 25 22 +3 Воронежский госуниверситет 56-57 53 –3 Белгородский технический госуниверситет имени Шухова 62 76-77 +15 Тамбовский технический госуниверситет 79 73 –6 Курский государственный медуниверситет, 96 136-139 +43 Юго-Западный госуниверситет 97 114-115 +18 Тамбовский госуниверситет имени Державина 103-105 122-124 +19 Воронежский технический госуниверситет 107 114-115 +8 Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина 131-136 176-177 +41 Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова 191-195 184-185 –10 Орловский госуниверситет имени Тургенева 191-195 125 –70 Воронежский аграрный госуниверситет имени Петра I 208-209 218-221 +12 Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина 241-242 232-233 –9 Курский госуниверситет 243-245 186-188 –57 Елецкий госуниверситет имени Бунина 243-245 242-244 –1 Воронежский университет инженерных технологий 247-251 189-194 –58 Воронежский медуниверситет имени Бурденко 276-277 253-255 –20 Белгородский университет кооперации, экономики и права 242-244 280-283 +39 Липецкий технический госуниверситет 284-287 321-326 +39 Курский аграрный госуниверситет имени Иванова 321-326 260-261 –65 Воронежский педуниверситет 325-327 302-304 –23 Липецкий государственный педуниверситет имени Семенова-Тян-Шанского 340-341 331-333 –8