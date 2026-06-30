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Рейтинг вузов Черноземья

Вуз Место в 2026 Место в 2025 Изменение на число мест
Белгородский национальный исследовательский госуниверситет2522+3
Воронежский госуниверситет56-5753–3
Белгородский технический госуниверситет имени Шухова6276-77+15
Тамбовский технический госуниверситет7973–6
Курский государственный медуниверситет,96136-139+43
Юго-Западный госуниверситет97114-115+18
Тамбовский госуниверситет имени Державина103-105122-124+19
Воронежский технический госуниверситет107114-115+8
Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина131-136176-177+41
Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова191-195184-185–10
Орловский госуниверситет имени Тургенева191-195125–70
Воронежский аграрный госуниверситет имени Петра I208-209218-221+12
Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина241-242232-233–9
Курский госуниверситет243-245186-188–57
Елецкий госуниверситет имени Бунина243-245242-244–1
Воронежский университет инженерных технологий247-251189-194–58
Воронежский медуниверситет имени Бурденко276-277253-255–20
Белгородский университет кооперации, экономики и права242-244280-283+39
Липецкий технический госуниверситет284-287321-326+39
Курский аграрный госуниверситет имени Иванова321-326260-261–65
Воронежский педуниверситет325-327302-304–23
Липецкий государственный педуниверситет имени Семенова-Тян-Шанского340-341331-333–8