Рейтинг вузов Черноземья

|Белгородский национальный исследовательский госуниверситет
|25
|22
|+3
|Воронежский госуниверситет
|56-57
|53
|–3
|Белгородский технический госуниверситет имени Шухова
|62
|76-77
|+15
|Тамбовский технический госуниверситет
|79
|73
|–6
|Курский государственный медуниверситет,
|96
|136-139
|+43
|Юго-Западный госуниверситет
|97
|114-115
|+18
|Тамбовский госуниверситет имени Державина
|103-105
|122-124
|+19
|Воронежский технический госуниверситет
|107
|114-115
|+8
|Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина
|131-136
|176-177
|+41
|Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова
|191-195
|184-185
|–10
|Орловский госуниверситет имени Тургенева
|191-195
|125
|–70
|Воронежский аграрный госуниверситет имени Петра I
|208-209
|218-221
|+12
|Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина
|241-242
|232-233
|–9
|Курский госуниверситет
|243-245
|186-188
|–57
|Елецкий госуниверситет имени Бунина
|243-245
|242-244
|–1
|Воронежский университет инженерных технологий
|247-251
|189-194
|–58
|Воронежский медуниверситет имени Бурденко
|276-277
|253-255
|–20
|Белгородский университет кооперации, экономики и права
|242-244
|280-283
|+39
|Липецкий технический госуниверситет
|284-287
|321-326
|+39
|Курский аграрный госуниверситет имени Иванова
|321-326
|260-261
|–65
|Воронежский педуниверситет
|325-327
|302-304
|–23
|Липецкий государственный педуниверситет имени Семенова-Тян-Шанского
|340-341
|331-333
|–8