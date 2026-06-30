В масляной культуре

Одно из крупнейших агропредприятий Прикамья агрофирма «Труд» объявила об освоении новой линейки продуктов. Компания открыла цех, где планирует изготавливать рапсовое, соевое и рыжиковое масло. Инвестиции в проект составили 35 млн руб. Для получения сырья агрофирма уже засеяла почти 1,4 тыс. га необходимыми культурами. Эксперты говорят, что производство масла — одно из самых эффективных направлений аграрного производства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Юшков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Юшков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об открытии нового направления работы агрофирмы «Труд» на заседании правительства Пермского края рассказал ее гендиректор Владимир Юшков. «Производство рапсового, соевого и рыжикового масла — одно из тех направлений, которое позволит развивать сельское хозяйство в нашем регионе»,— сказал господин Юшков. Он отметил, что 80% сельхозпроизводства региона связано с отраслью животноводства, «поэтому надо развивать выращивание масличных культур». По словам Владимира Юшкова, у данных культур есть экспортный потенциал, поскольку эти масла востребованы в Европе и Китае.

Владимир Юшков рассказал «Ъ-Прикамье», что цех по производству масел на предприятии был запущен в июне. Компания пока перерабатывает прошлогодний урожай. В этом году агрофирма увеличила посевные площади: было засеяно 800 га рапсом, 300 га соей и 300 га рыжиковыми культурами. Сырье используется для изготовления технических масел и продуктов пищевой промышленности. Мощность производства господин Юшков не раскрыл, отметив, что она зависит от урожая. Инвестиции в проект, по его словам, составили 35 млн руб.

Агрохолдинг «Труд» — крупнейшее в Пермском крае сельскохозяйственное коммерческое предприятие, основанное в 1993 году. В структуру холдинга входят пять заводов (семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный и мясоперерабатывающий), а также подразделения по направлениям племенного животноводства КРС и растениеводства. Управляет холдингом ООО «Агрофирма „Труд“», основным учредителем которого является гендиректор Владимир Юшков. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 64,82% в уставном капитале общества, остальные доли распределены между Валерием Сухорословым (14,29%), Аркадием Климовым (10,71%), Светланой Зозулей (8,02%) и Юрием Юшковым (2,16%). Выручка ООО «Агрофирма „Труд“» за 2025 год составила 1,459 млн руб., чистая прибыль — 63,3 млн руб.

В 2021 году в Пермском крае уже было запущено промышленное производство рапсового масла, этим занималось ООО «Союз-Агро» в Орде. Гендиректор «Союз-Агро» Александр Кобелев рассказал, что сегодня компания является единственным крупным изготовителем масла в регионе — 6–7 тыс. тонн в год. Ежегодно перерабатывается 15 тыс. тонн сырья, в основном сельхозпроизводитель специализируется на подсолнечном масле. Компания сама выращивает подсолнечник и другие масличные культуры. Семена закупают в Челябинске и Башкирии. Продукция, по словам господина Кобелева, пользуется спросом и поставляется на экспорт в Казахстан и Китай. Потребителями масла и жмыха являются птицефабрики и сельхозпредприятия Пермского края, использующие продукцию как пищевую добавку. При этом местным производителям, чтобы не завозить сырье из других регионов, нужны более объемные посевные площади.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ) Иван Огородов отметил, что сегодня переработка масличных культур — одно из эффективных направлений в сфере АПК. По его мнению, так агрохолдинг диверсифицирует свое производство и обеспечивает себя жмыхом для коров.

«Если идет речь о продукте для населения, то на российском рынке пока нет массовой культуры потребления рапсового, льняного, рыжикового или иного масла. В структуре предпочтений на первом месте подсолнечное и оливковое. Но, безусловно, технический и экспортный потенциал у масла из крестоцветных культур есть»,— считает господин Огородов. Кроме того, экс­перт обратил внимание, что соя — в большей степени экспериментальная культура и требует длинного вегетационного периода. Директор ПНИИСХ также отметил, что исходя из планируемой площади посевов агрофирма «Труд» пока рассчитывает на объемы переработки в 4–5 тыс. тонн. В дальнейшем задача компании — сформировать спрос этой продукции.

Ирина Суханова