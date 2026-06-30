Отмена в команде

В Прикамье продолжается противостояние прокуратуры с теперь уже бывшей главой Александровского округа Ольгой Белобаржевской. Силовики через суд требуют признать незаконным решение думы, которая приняла ее досрочную отставку с формулировкой «по собственному желанию». При этом судами было установлено, что у главы возник конфликт интересов из-за работы под ее началом Владимира Белобаржевского, за которого она позже вышла замуж. В итоге первая и апелляционная инстанции решили досрочно прекратить полномочия служащей «в связи с утратой доверия». Таким образом, сейчас существуют два взаимоисключающих решения о формулировке отставки. По мнению источников, если новый иск удовлетворят, это станет сигналом депутатам в муниципалитетах, что в спорных ситуациях подобные просьбы глав удовлетворять не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Белобаржевская

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Белобаржевская

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александровский городской суд зарегистрировал административный иск прокуратуры к местной думе. Надзорный орган добивается отмены майского решения представительного органа, которым были досрочно прекращены полномочия главы округа Ольги Белобаржевской (ранее Лавровой) «по собственному желанию». Прокуратура требует изменить формулировку на «в связи с утратой доверия».

Напомним, Ольга Белобаржевская занимала пост главы округа с 2021 года до декабря 2025-го. Тогда она стала объектом проверки со стороны местной прокуратуры. По мнению силовиков, чиновница проживала совместно со своим заместителем Владимиром Белобаржевским, в связи с чем возник конфликт интересов, о котором она не уведомила. После его увольнения из администрации глава вышла за него замуж. Надзорный орган внес представление в окружную думу с требованием досрочно прекратить полномочия главы, но депутаты его не удовлетворили. В итоге прокуратура обратилась с административным заявлением в суд о признании решения представительного органа незаконным и прекращении полномочий госпожи Белобаржевской в связи с утратой доверия.

Ольга Белобаржевская и дума с позицией силовиков не согласились. Как следует из документов суда, она ссылалась на недоказанность обстоятельств дела и неправильное применение судом норм материального права. По ее мнению, прокуратура вообще не могла обращаться с подобным представлением в думу — на это имеют право только глава региона и группа местных депутатов; кроме того, надзорный орган не имеет полномочий обязывать депутатов удовлетворять его представления. В итоге позиция прокуратуры устояла и в апелляции, но еще до ее решения, в апреле 2026 года, дума удовлетворила заявление госпожи Белобаржевской о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Конкурс на нового главу в мае этого года выиграл Владимир Белобаржевский. Его супруга трудоустроилась в АО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК). Как утверждают знакомые с ситуацией источники, в обществе она занимается вопросами взаимодействия с органами власти. Комментировать новое заявление прокуратуры она отказалась.

Стоит отметить, что в регионе уже формируется практика изменения формулировок увольнения глав муниципалитетов. Так, в конце прошлого года Пермский краевой суд при повторном рассмотрении удовлетворил соответствующий иск прокуратуры об увольнении «в связи с утратой доверия» бывшего главы Кунгурского округа Вадима Лысанова. Он, будучи главой муниципалитета, не принял мер для разрешения конфликта интересов с близким к нему руководителем одного из муниципальных подразделений. Ранее господин Лысанов также оставил должность по собственному желанию. Интересно, что изначально первая и апелляционная инстанции в требованиях прокуратуры отказали, но кассация вернула дело на новое рассмотрение. В ходе него суд не стал обязывать думу принять решение об изменении формулировки увольнения, а сделал это своим определением.

Источник, знакомый с позицией надзорного органа, говорит, что, с одной стороны, иск носит процедурный характер, с другой — для прокуратуры есть принципиальный момент. «Складывается ситуация, когда одновременно существуют вступивший в силу судебный акт и решение думы, в которых содержатся разные формулировки прекращения полномочий. Такого быть не должно»,— пояснил он. Также собеседник не исключает, что если суд удовлетворит новый иск прокуратуры, это будет сигналом местным представительным органам, что в подобных ситуациях просьбы глав об отставке по собственному желанию удовлетворять нельзя.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, иска об отмене решения думы Александровска следовало ожидать, учитывая определенный политический бэкграунд территории и высокую активность прокуратуры «даже там, где можно применить менее серьезные меры». По его мнению, изменение формулировки скажется на карьерных перспективах госпожи Белобаржевской. Кроме того, подобная позиция надзорного органа может быть сигналом и для действующего мэра, за каждым шагом которого силовики пристально следят»,— отметил собеседник.

Андрей Кудрин