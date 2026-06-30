Дорожные и коммунальные службы устраняют последствия ливня в Перми

Дорожные и коммунальные службы приступили к устранению последствий мощного ливня, который прошел в Перми. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин. В данный момент ведется активная работа по прочистке ливневых канализаций, откачке воды с самых проблемных точек, чтобы минимизировать неудобства для пермяков, ведется уборка деревьев.

По данным градоначальника, есть серьезные повреждения. «На набережной – сползание земли, поломаны некоторые элементы благоустройства и зеленые насаждения. Зафиксированы участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы. Для устранения последствий направлены бригады, подвозится необходимая техника, ведутся работы по ограждению опасных зон. Службы продолжат работу до полного устранения последствий», - написал господин Соснин.