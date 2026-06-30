«Новеллы ориентированы на повышение качества городской инфраструктуры»

С 1 сентября в России вступает в силу закон, наделяющий региональные власти полномочиями по регулированию размещения нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков, палаток, ларьков и аналогичных сооружений — на земельных участках, находящихся в частной собственности. Ранее контроль со стороны органов власти распространялся исключительно на объекты, размещенные на государственных или муниципальных территориях. В Башкирии на начало года насчитывалось 7,7 тыс. НТО, из которых 3,3 тыс. — на частных территориях. Чем нововведение грозит бизнесменам из Башкирии — рассуждает адвокат коллеги адвокатов «Налоговая безопасность» Диана Губайдулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

«Необходимость распространения на частные земли во многом обусловлена правоприменительной практикой последних лет. В частности, в Башкирии сформировалась последовательная практика выявления и ликвидации объектов, размещенных с нарушением установленного порядка. Например, в Уфе реализуются системные мероприятия по демонтажу самовольно установленных конструкций. Работа осуществляется межведомственными комиссиями во всех административных районах. Всего демонтировано 952 объекта, размещенных без соответствующего разрешения, в том числе 320 объектов — в 2025 году. Население и органы власти указывают на типичные проблемы: антисанитарное состояние объектов, создание препятствий для движения пешеходов и транспорта, а также неудовлетворительный внешний вид сооружений.

Действия уполномоченных органов местного самоуправления в подавляющем большинстве случаев признаются судами законными и обоснованными. Так, в схему размещения НТО городского округа город Уфа включено 1326 единиц, что практически в два раза превышает минимальный норматив обеспеченности населения в расчете на 10 тысяч жителей. Однако, несмотря на достаточное количество легальных объектов, на территории города сохраняется проблема самовольной установки торговых конструкций.

В соответствии с новым порядком владельцы торговых точек обязаны согласовать с уполномоченными органами местного самоуправления место размещения, архитектурный облик, функциональное назначение и сроки эксплуатации объекта. Региональным властям предоставлено право самостоятельно определять процедуру подачи заявок и критерии отбора хозяйствующих субъектов. Для действующих объектов предусмотрен трехмесячный переходный период (до декабря 2026 года) для приведения разрешительной документации в соответствие с новыми требованиями. По истечении указанного срока осуществление торговой деятельности без включения в утверждённую схему размещения НТО не допускается.

В законодательство впервые вводится понятие «мобильный торговый объект», под которым понимаются автолавки, автоприцепы и иные транспортные средства, используемые в целях розничной торговли. Субъекты Федерации наделяются правом устанавливать особенности эксплуатации таких объектов, однако не вправе предъявлять требования к техническим характеристикам транспортных средств. Предпринимателям предоставляется возможность регистрации нескольких локаций для одного мобильного объекта с обязательным указанием графика его нахождения в каждой точке.

Кроме того, разработчики законопроекта обращают внимание на диспропорцию в налогообложении: владельцы нестационарных объектов освобождены от уплаты налога на имущество, тогда как операторы стационарной торговли несут соответствующую налоговую нагрузку, что формирует неравные конкурентные условия.

Экспертное сообщество выражает обеспокоенность возможными негативными последствиями для субъектов малого предпринимательства. В республике, где обеспеченность населения стационарными торговыми мощностями уже сегодня превышает нормативные показатели, роль НТО объективно признается второстепенной. При этом судебные споры о сносе объектов инициируются по следующим основаниям: размещение НТО вне утвержденной схемы, истечение либо расторжение договора аренды или договора на размещение, а также использование муниципального земельного участка в отсутствие правоустанавливающих документов.

Ввиду того, что нестационарные объекты не обладают признаками объектов капитального строительства, нормы законодательства о капитальном строительстве на них не распространяются, что позволяет осуществлять принудительный демонтаж в упрощенном порядке. Учитывая масштаб уже проводимых мероприятий, ужесточение федерального регулирования и сопутствующие налоговые изменения способны привести к закрытию части торговых объектов либо их уходу в теневой сектор.

Одновременно с этим новый порядок может стимулировать развитие мобильных форматов торговли и устранить существующую правовую неопределенность. Формирование единой системы учета и установление прозрачных критериев размещения будут способствовать упорядочению городской среды, в особенности на территориях исторического и рекреационного назначения, где ранее размещение НТО носило стихийный характер.

Таким образом, законодательные новеллы ориентированы на повышение качества городской инфраструктуры и выравнивание конкурентных условий. Вместе с тем результативность принятых мер будет непосредственно зависеть от взвешенности и гибкости региональной политики при реализации предоставленных полномочий, а также от недопущения избыточного административного давления на малый бизнес».