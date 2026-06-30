В Оренбуржье в два раза увеличился спрос на топливо на крупных АЗС

В Оренбургской области контролировать цены на топливо будет межведомственная рабочая группа. Об этом заявили в региональном правительстве на фоне нынешней ситуации на рынке ГСМ. Накануне состоялось заседание оперштаба по вопросам обеспечения области топливом, которое провел вице-губернатор Сергей Балыкин.

Участники встречи обсудили ситуацию на рынке: проблему наличия топлива на АЗС, стабильность его поставок, а также вопрос о бесперебойном обеспечении потребностей сельхозпроизводителей. Господин Балыкин заявил, что ситуация на заправочных станциях региона сопоставима с общероссийской. На данный момент на крупных АЗС достаточно запасов топлива, однако за последнее время спрос на него у потребителей вырос в два раза. Помимо этого, в регионе выявили перекупщиков, которые начали пользоваться текущей обстановкой. В связи с этим жителей призывают к разумному потреблению, а на территории Оренбуржья начнут усиленнее следить за ценообразованием и контролировать ситуацию.

Один из значимых вопросов повестки — обеспечение топливом социально значимого транспорта, включая общественный транспорт и транспорт сельхозтоваропроизводителей.

Накануне также стало известно, что УФАС Оренбургской области возбудило дело в отношении трех местных компаний из-за заключения антиконкурентного соглашения на топливном рынке. Специалисты установили, что фигуранты с 19 по 23 июня продавали дизельное топливо по высокой цене. Компаниям могут грозить штрафные санкции в случае, если их вина будет подтверждена.

Яна Вежлева