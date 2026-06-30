Черноземье 30.06.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 1 июля Австралийский доллар 53,7634 Английский фунт 103,6681 Белорусский рубль 26,9514 Гонконгский доллар* 99,7955 Дирхам ОАЭ 21,3123 Доллар США 78,2696 Евро 89,2743 Индийская рупия** 82,7396 Казахстанский тенге** 16,1108 Канадский доллар 55,0962 Китайский юань 11,4932 СДР 106,1500 Сингапурский доллар 60,4725 Турецкая лира* 16,7971 Украинская гривна* 17,4741 Шведская крона* 80,5253 Швейцарский франк 96,6888 Японская иена** 48,2550 *За 10. **За 100.