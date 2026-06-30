Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 1 июля

Австралийский доллар 53,7634
Английский фунт 103,6681
Белорусский рубль 26,9514
Гонконгский доллар* 99,7955
Дирхам ОАЭ 21,3123
Доллар США 78,2696
Евро 89,2743
Индийская рупия** 82,7396
Казахстанский тенге** 16,1108
Канадский доллар 55,0962
Китайский юань 11,4932
СДР 106,1500
Сингапурский доллар 60,4725
Турецкая лира* 16,7971
Украинская гривна* 17,4741
Шведская крона* 80,5253
Швейцарский франк 96,6888
Японская иена** 48,2550

*За 10. **За 100.