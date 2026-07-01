В Черноземье 2 июля ожидается жаркая погода, до +31°C

В четверг, 2 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +20°C до +31°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +26°C, днем потеплеет до +31°C, вечером столбик термометра опустится до +29°C, ночью будет +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +26°C, днем температура поднимется до +30°C, вечером она составит +28°C, а ночью опустится до +21°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +25°C, днем повысится до +30°C, вечером будет +28°C, а ночью понизится до +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +25°C, днем — +30°C, вечером будет +28°C, а ночью опустится до +20°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +25°C, днем поднимется до +30°C, вечером будет +28°C, а ночью опустится до +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +25°C, днем — +30°C, вечером также будет +28°C, ночью — +20°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова