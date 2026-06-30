«Главное — инвестировать в проекты, которые будут работать в ближайшем будущем»

Башкирская содовая компания — крупный в России производитель кальцинированной и пищевой соды. Основные производственные активы расположены в Стерлитамаке. О том, как предприятие ощущает себя в нынешних экономических условиях и какие ставит перед собой цели и задачи — рассказал исполнительный директор Башкирской содовой компании Александр Пименов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пименов

Фото: предоставлено АО «БСК» Александр Пименов

Фото: предоставлено АО «БСК»

— Как вы видите развитие компании на горизонте 3-5 лет, учитывая переменчивую геополитическую обстановку, изменения технологий, роботизацию? Наверняка, вы смотрите на годы вперед?

— Да, совершенно верно подмечено. Химическая отрасль, как и многие другие, переживает трудное время, время испытаний. Поэтому главное — не уйти в режим жесткой экономии, а наоборот запустить проекты, которые через 3—5 лет будут давать дополнительную маржинальную прибыль. БСК этим как раз и занимается. Львиная доля средств направляется на поддержание основных фондов, но и про инвестиционные проекты, которые будут драйверами развития компании на будущее, мы не забываем.

Ключевой проект — запуск эмульсиционного ПВХ. Мы им занимаемся третий год и уже достаточно далеко продвинулись: определен лицензиар из Китая, который предоставит нам технологию, качество продукта на финальной стадии доработки.

Не забываем про развитие сырьевой базы. Для БСК одно из ключевых — развитие хлор-натриевого сырья. У нас есть перспективное месторождение Яр-Бишкадакское, и мы активно, планомерно занимаемся вводом его в эксплуатацию.

Из инфраструктурных проектов, хочу отметить планируемый в четвёртом квартале этого года запуск новой котельной (ТЭЦ), в которой будут два российских котла мощностью 90 тонн в час. В нее мы вложили больше 4 млрд рублей. Наличие собственного пара — это платформа для развития основного производства.

— Какие производственные процессы удалось модернизировать уже на данный момент?

— Модернизация — это процесс, который не останавливается. Из ключевых выделю внедрение современных винтовых компрессоров на замену чехословацких машин, которые отработали по 40—50 лет. Мы постепенно меняем основное компрессорное оборудование. Это сердце завода, без него вся цепочка остановится.

— По вашему мнению российские производители способны заменить импортное оборудование? У нас в стране есть подобные производители?

— Ситуация меняется на глазах. Если в 2022-2023 годах мы смотрели в сторону параллельного импорта, то сейчас российские производители наработали компетенции. Они научились делать реплики ничем не хуже, а зачастую лучше оригиналов. При этом проблем с комплектующими уже нет. В случае необходимости ремонта оборудования проблем с запчастями не возникает.

— Понятно, что экономика переживает непростые времена. Но тем не менее, когда мы говорим о химической промышленности, нельзя не говорить об экологии. Насколько экологическая повестка сейчас актуальна для БСК?

— Экологическая повестка очень актуальна, она остается под пристальным вниманием надзорных и контролирующих органов. Напомню, что наши предприятия были построены в 1960–е годы. Тогда нормы проектирования для химических предприятий были совершенно другие. Соответственно, наша задача — привести производство в соответствие с современными стандартами.

Это долгий, сложный и капиталоемкий процесс, но его необходимо проводить — подругому никак. Мы социально ответственное предприятие: менеджмент и большинство сотрудников живут и работают в городе, поэтому мы заинтересованы в положительном результате. В числе ключевых проектов — мероприятия по снижению экологической нагрузки на атмосферу. У нас действует трехстороннее соглашение, которое мы выполняем: в нем прописано порядка десяти мероприятий, все они реализуются. По некоторым есть небольшие смещения, но в целом все идет по графику, мы фиксируем планомерное снижение объемов выбросов в атмосферу.

Также отмечу работу по винилхлориду. В 2025 году завершили модернизацию установки дегазации, которая работает по параллельной схеме и дополняет основную производственную линию БСК. Она позволит снизить выбросы винилхлорида на 11,2 тонны. Отмечу, что за последние 15 лет БСК добилась значительного снижения выбросов этого соединения. Приборы экологического контроля фиксируют минимальную концентрацию винилхлорида на границе санитарно-защитной зоны Стерлитамака.

Кроме того, у нас идут крупные проекты по рекультивации полигонов с накопленными отходами, прежде всего на площадках «Белые моря». Мы получили проект на рекультивацию и все необходимые экологические разрешения, и сейчас планомерно выполняем работы в соответствии с принятыми проектными решениями.

— Давайте обсудим тему кадров. Вы ощущаете дефицит?

— Ситуация стала стабилизироваться вследствие того, что все предприятия холдинга Росхим в течение трех лет последовательно занимаются развитием кадровой стратегии, в том числе и БСК. Например, три года назад мы приняли решение активно участвовать в программе «Профессионалитет». В ее рамках сделали капитальный ремонт Стерлитамакского химико-технологического колледжа. Всего БСК направила подшефному ссузу 110 млн рублей. На эти деньги полностью отремонтировали учебный корпус, создали необходимую инфраструктуру.

Кроме того, мы ввели практику дополнительного стимулирования студентов-целевиков. Помимо того, что студент гарантировано получит работу после окончания обучения, мы платим ему ежемесячную корпоративную стипендию: 7 тыс. рублей в колледже, 10 тыс. рублей в вузе. Результат есть. Количество целевых договоров на обучение растет. Сегодня от БСК обучаются порядка 145 человек, из которых около 70 получают диплом в этом году. Из них половина уйдет в армию или продолжит учебу в других учебных заведениях, а остальные придут к нам на предприятие. Что такое 40 человек? У нас 150 активных вакансий. То есть практически треть мы закрываем студентами. Каждому из них мы назначим индивидуального профессионального наставника и научим работе на практике.

— Удается ли удержать вчерашних студентов на работе?

— Удается. Часто у ребят родители работают у нас на производстве. Таким образом складывается семейная династия.

Второй фактор — ребята погружаются в среду, в которой могут себя проявить. Как я уже сказал, они чувствуют поддержку компании и наставников. Это позволяет им делать первые шаги в построении карьеры.

Когда я учился в университете, мне преподаватель по экономике сказала такую фразу: «10 лет — это минимальный срок твоей работы на заводе, чтобы чего-то достичь». Если у тебя за 10 лет ничего не получилось, подумай, может быть, ты не на своем месте?». Сейчас этот срок уже не 10 лет, а 5—6 лет. Поэтому пусть себя проявляют, а компания поможет.

Беседовал Булат Баширов