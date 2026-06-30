Турпоток из Татарстана в Китай вырос на 37%

Весной 2026 года выездной поток из республики в Китай увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на данные «МегаФона»

Чаще всего жители Татарстана проводят в КНР от 3 до 7 дней.

У татарстанцев также заметно вырос интерес к Китаю: они чаще изучают китайский язык, историю страны и ищут информацию о поездках. В мае посещаемость образовательных и туристических сайтов о КНР увеличилась в 1,5 раза. Пик активности приходится на понедельники — на 33% выше среднедневных значений. Чаще всего такие ресурсы открывают жители республики в возрасте 35–44 лет (42%) и 25–34 лет (19%).

Количество туристов из Китая в Татарстан весной текущего года также выросло на 22%. Они приезжают не только в Казань, но и в Набережные Челны, Нижнекамск и Елабугу.

Влас Северин