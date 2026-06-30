В Самаре задержан и арестован руководитель поисково-спасательной службы

Руководитель поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь заключен под арест по решению Ленинского районного суда от 30 июня. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Олегу Моцарю вменяется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие не раскрывает детали преступления, но известно, что дело касается контрактов на обследование пляжей региона, подписанных в 2025 году. В ходе обысков у обвиняемого изъято почти $120 тыс. и €3 тыс.

Георгий Портнов