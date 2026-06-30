Коммерсант не остался в долгу
Суд прекратил дело бизнесмена Андрея Иванова о сокрытии средств от ФНС
Нижегородский райсуд по ходатайству военной прокуратуры прекратил уголовное преследование основателя холдинговой компании «Логопром» Андрея Иванова, которого подозревали в сокрытии средств от налогообложения. Возглавляемое им ООО «Шиморский карьер» задолжало свыше 6,1 млн руб. налогов, однако вместо их уплаты расчеты с контрагентами перевели на аффилированные компании. Известный бизнесмен погасил недоимку и объяснил свои действия задержкой оплаты контрактов от крупных заказчиков, из-за которых карьер остался без лизинговой техники. Тем не менее суд оштрафовал предпринимателя на 150 тыс. руб.
Основатель холдинга «Логопром» Андрей Иванов (на фото) смог доказать в суде, что не планирвал уклоняться от уплаты налогов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородский районный суд 30 июня удовлетворил ходатайство помощника военного прокурора о прекращении уголовного дела в отношении основателя холдинговой компании «Логопром» Андрея Иванова, которого подозревали в сокрытии средств от уплаты налогов по ст. 199.2 УК РФ. Уголовное дело в апреле возбудил Следственный комитет РФ, а в июне руководитель СК Александр Бастрыкин поручил расследование военно-следственному отделу Нижегородского гарнизона.
Дело касалось налоговой недоимки ООО «Шиморский карьер» — структуры холдинга по производству и добыче доломитового щебня — в размере 6,5 млн руб., следовало из материалов, оглашенных в суде. Задолженность компании по налогам с пенями и штрафами к лету 2025 года превысила 3,9 млн руб., и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы выставила кассовое поручение о списании этой суммы со счетов организации.
В конце июня того же года ФНС постановила взыскать задолженность за счет имущества ООО «Шиморский карьер», арестовала активы и заблокировала счета компании, чтобы автоматически списывать них средства при поступлении в счет уплаты задолженности, которая к июлю 2025 года увеличилась до 6,1 млн руб.
Вместо уплаты налогов Андрей Иванов скрыл средства ООО и перевел расчеты с контрагентами на аффилированные компании «Шиморский технопарк», «Спецлогистика» и «Вижн». ФНС не смогла списать со счетов ООО «Шиморский карьер» налоговую недоимку, оплата по контрактам шла через компании, которыми фактически руководил подозреваемый. О переводе расчетов с контрагентами он договорился устно, руководство компаний не догадывалось о сокрытии средств, говорилось в материалах дела. На счета контрагентов ООО «Шиморский карьер» остальные компании перевели 12,7 млн руб.
Защита господина Иванова поддержала ходатайство военной прокуратуры и сообщила, что долг по налогам был полностью погашен. Преступление небольшой тяжести бизнесмен совершил впервые и представил суду множество благодарностей от военных и властей за помощь фронту. Отец шести детей помогал матерям и женам военнослужащих и занимался благотворительной деятельностью.
Он полностью признал вину и пытался выплатить налоговую задолженность сразу после того, как она возникла, в том числе за счет других компаний холдинга, отметил адвокат.
Защита попросила суд прекратить уголовное дело и назначить доверителю минимально возможное наказание, а прокурор — оштрафовать бизнесмена на 150 тыс. руб. Именно этот штраф суд назначил Андрею Иванову в качестве меры уголовно-процессуального характера, прекратив уголовное дело.
Андрей Иванов рассказал «Ъ», что налоговая задолженность ООО «Шиморский карьер» возникла из-за кассового разрыва, который образовался в связи с задержкой оплаты от контрагентов. В числе заказчиков, которые не могли расплатиться вовремя, он назвал Объединенную металлургическую компанию. При этом из-за нехватки средств лизинговая техника карьера оказалась заблокирована, и организации грозило банкротство. Эти условия его защита назвала чрезвычайной экономической ситуацией.