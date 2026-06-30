Коммерсант не остался в долгу

Нижегородский райсуд по ходатайству военной прокуратуры прекратил уголовное преследование основателя холдинговой компании «Логопром» Андрея Иванова, которого подозревали в сокрытии средств от налогообложения. Возглавляемое им ООО «Шиморский карьер» задолжало свыше 6,1 млн руб. налогов, однако вместо их уплаты расчеты с контрагентами перевели на аффилированные компании. Известный бизнесмен погасил недоимку и объяснил свои действия задержкой оплаты контрактов от крупных заказчиков, из-за которых карьер остался без лизинговой техники. Тем не менее суд оштрафовал предпринимателя на 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель холдинга «Логопром» Андрей Иванов (на фото) смог доказать в суде, что не планирвал уклоняться от уплаты налогов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Основатель холдинга «Логопром» Андрей Иванов (на фото) смог доказать в суде, что не планирвал уклоняться от уплаты налогов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд 30 июня удовлетворил ходатайство помощника военного прокурора о прекращении уголовного дела в отношении основателя холдинговой компании «Логопром» Андрея Иванова, которого подозревали в сокрытии средств от уплаты налогов по ст. 199.2 УК РФ. Уголовное дело в апреле возбудил Следственный комитет РФ, а в июне руководитель СК Александр Бастрыкин поручил расследование военно-следственному отделу Нижегородского гарнизона.

Дело касалось налоговой недоимки ООО «Шиморский карьер» — структуры холдинга по производству и добыче доломитового щебня — в размере 6,5 млн руб., следовало из материалов, оглашенных в суде. Задолженность компании по налогам с пенями и штрафами к лету 2025 года превысила 3,9 млн руб., и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы выставила кассовое поручение о списании этой суммы со счетов организации.

В конце июня того же года ФНС постановила взыскать задолженность за счет имущества ООО «Шиморский карьер», арестовала активы и заблокировала счета компании, чтобы автоматически списывать них средства при поступлении в счет уплаты задолженности, которая к июлю 2025 года увеличилась до 6,1 млн руб.

Вместо уплаты налогов Андрей Иванов скрыл средства ООО и перевел расчеты с контрагентами на аффилированные компании «Шиморский технопарк», «Спецлогистика» и «Вижн». ФНС не смогла списать со счетов ООО «Шиморский карьер» налоговую недоимку, оплата по контрактам шла через компании, которыми фактически руководил подозреваемый. О переводе расчетов с контрагентами он договорился устно, руководство компаний не догадывалось о сокрытии средств, говорилось в материалах дела. На счета контрагентов ООО «Шиморский карьер» остальные компании перевели 12,7 млн руб.

Защита господина Иванова поддержала ходатайство военной прокуратуры и сообщила, что долг по налогам был полностью погашен. Преступление небольшой тяжести бизнесмен совершил впервые и представил суду множество благодарностей от военных и властей за помощь фронту. Отец шести детей помогал матерям и женам военнослужащих и занимался благотворительной деятельностью.

Он полностью признал вину и пытался выплатить налоговую задолженность сразу после того, как она возникла, в том числе за счет других компаний холдинга, отметил адвокат.

Защита попросила суд прекратить уголовное дело и назначить доверителю минимально возможное наказание, а прокурор — оштрафовать бизнесмена на 150 тыс. руб. Именно этот штраф суд назначил Андрею Иванову в качестве меры уголовно-процессуального характера, прекратив уголовное дело.

Андрей Иванов рассказал «Ъ», что налоговая задолженность ООО «Шиморский карьер» возникла из-за кассового разрыва, который образовался в связи с задержкой оплаты от контрагентов. В числе заказчиков, которые не могли расплатиться вовремя, он назвал Объединенную металлургическую компанию. При этом из-за нехватки средств лизинговая техника карьера оказалась заблокирована, и организации грозило банкротство. Эти условия его защита назвала чрезвычайной экономической ситуацией.

Роман Рыскаль