В Уфе хотят провести всероссийскую IT-конференцию

7 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» могут провести всероссийскую IT-конференцию. Об этом следует из распоряжения премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, опубликованного для антикоррупционной экспертизы на официальном портале республики.

Господин Назаров также распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению конференции, а министерству цифрового развития государственного управления республики «обеспечить координацию работы по подготовке и проведению конференции».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого вице-премьера, министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Олег Вахитов