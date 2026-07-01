Доля арестантская

Арбитражный суд Башкирии отказал бывшему директору ООО «МДМ-Флекс» Владимиру Носову во взыскании с компании 42 млн руб. за долю в уставном капитале предприятия. В 2022 году его исключили из состава учредителей, но стоимость доли не выплатили. Отказывая в иске, суд учел, что господин Носов является обвиняемым по уголовному делу в мошенничестве и растрате, скрывается от следствия, несмотря на заочный арест, и находится в международном розыске. Юристы полагают, что господин Носов имеет право на получение стоимости своей доли в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не стал закрывать глаза на уголовное преследование истца

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Суд не стал закрывать глаза на уголовное преследование истца

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бывший совладелец и директор ООО «МДМ-Флекс» Владимир Носов, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве, в арбитражном суде Башкирии проиграл спор за 42 млн руб. В эту сумму он оценил стоимость 24% в уставном капитале «МДМ-Флекс».

Третьими лицами в судебном процессе участвовали финансовый управляющий господина Носова (находится в процедуре банкротства с осени 2024 года) Мария Фахрутдинова, а также совладельцы компании Анна и Любовь Мерзляковы, Василий Козлов, а также следственное управление УМВД РФ по Уфе.

Как следует из материалов дела, компания «МДМ-Флекс» была зарегистрирована в феврале 2000 года. Фирма занимается выпуском печатной продукции — этикеток, наклеек, стикеров. В июле 2022 года Владимир Носов, который владел 24% компании, был исключен из состава учредителей решением арбитражного суда «в связи с совершением действий, повлекших существенный вред обществу». По закону ему должны были в течение года выплатить действительную стоимость доли. Этого сделано не было, поэтому господин Носов подал иск в суд.

Представитель «МДМ-Флекс» в суде просил в удовлетворении иска отказать. Он заявил, что в отношении Владимира Носова расследуется уголовное дело, в рамках которого к нему заявлен гражданский иск на 155 млн руб. Также в «МДМ-Флекс» напомнили, что истец, который не доказал полной оплаты доли в уставном капитале, был выведен из состава соучредителей компании по решению суда.

Уголовное дело в отношении Владимира Носова было возбуждено в феврале 2019 года Главным следственным управлением МВД по Башкирии по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). По мнению следствия, господин Носов в 2015–2017 годах ежемесячно предоставлял бухгалтеру компании списки сотрудников для премирования (среди них были его сыновья) на суммы от 300 тыс. до 2 млн руб. В последующем директор обязывал подчиненных снимать поступившие суммы премий с банковских карт и передавать ему.

В марте 2025 года господин Носов стал фигурантом второго уголовного дела по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему вменяют хищение с корпоративной банковской карты 1,6 млн руб. Оба уголовных дела были объединены в одно производство, а сам бывший директор, который скрылся от следствия, был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. С тех пор расследование уголовного дела по сути застопорилось, следует из материалов арбитражного суда.

Анна Мерзлякова настаивала, что Владимир Носов «в учреждении общества не участвовал». Она также сконцентрировала внимание суда на расследовании уголовного дела в отношении истца и финансовых требованиях к нему со стороны компании.

Василий Козлов поддержал доводы госпожи Мерзляковой.

Мария Фахрутдинова также высказала мнение, что, скрывающийся от следствия, Владимир Носов злоупотребляет своими правами, подав иск к «МДМ-Флекс».

Тем не менее, в ходе суда «МДМ-Флекс» предложил истцу заключить мировое соглашение, по которому стороны должны были отказаться от взаимных исков. Компания также обещала ходатайствовать перед следствием об отмене ареста и прекращении уголовного дела «в связи с полным возмещением ущерба».

Господин Носов предложение «МДМ-Флекс» отверг.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд Башкирии учел уголовное дело в отношении Владимира Носова, а также предыдущие судебные процессы с его участием. Так, в 2023 году «МДМ-Флекс» отсудил у него более 139 млн руб., которые он вывел из компании под видом выплаты премии отдельным сотрудникам. Позднее кассация отменила решение из-за пропуска срока исковой давности, но как пояснил суд, этот факт «не исключает факта причинения ущерба». Также суд учел, что суд общей юрисдикции в рамках уголовного де арестовал имущественное право Владимира Носова на долю в уставном капитале «МДМ-Флекс». Таким образом суд пришел к выводу, что господин Носов злоупотребляет правом.

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов назвал выводы суда спорными. «Факт нахождения истца в розыске и предъявления к нему гражданского иска в уголовном деле не являются основанием для невозможности удовлетворения иска,— пояснил эксперт. — Не является основанием для отказа и злоупотребления Носовым, в период, когда он являлся участником общества, и наличие прав требования о выплате денег по раним судебным актам. Необходимо между тем отметить, что даже удовлетворение иска Носова не приведет к получению им денег, поскольку названное право требования арестовано в рамках уголовного дела».

С ним согласен партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

«С точки зрения закона ни причинение убытков организации, ни иные недобросовестные действия лица по отношению к организации, а также иски в рамках уголовного дела не являются основанием для отказа во взыскании действительной стоимости доли участника после его исключения из ООО,— отмечает юрист. — Судебные акты о взыскании убытков с Носова могут быть исполнены, в частности, путем зачета (в соответствующей части) убытков к взысканной действительной стоимости доли».

Булат Баширов