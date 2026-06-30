Из-за ливня в Перми временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке

Как сообщает министерство транспорта Пермского края, из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке. «Восстановительные работы уже ведутся! О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует «Пермская пригородная компания», - уточнили в ведомстве.