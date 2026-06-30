Оренбургские предприниматели пожаловались Бастрыкину на фирму мошенников из Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о мошенничестве, жертвами которого стали более 300 предпринимателей из разных регионов, включая Оренбург. Бизнесмены, работающие в сфере туризма, обратились к главе ведомства через соцсети с жалобой на компанию из Татарстана, которая продавала франшизы, не имея на это прав, и не выполнила обязательства по предоставлению клиентской базы. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в СКР, в числе пострадавших оказались предприниматели из Барнаула, Новосибирска, Оренбурга, Краснодара и других городов. По их данным, фирма предлагала туристическим агентствам готовую клиентскую базу путешественников, но после получения денег свои обещания не исполнила. Более того, выяснилось, что компания с мая 2025 года по март 2026 года активно продавала франшизы, не имея зарегистрированного товарного знака, что само по себе является нарушением законодательства.

На претензии и требования вернуть уплаченные средства сотрудники фирмы не реагируют. Следственные органы СКР по Республике Татарстан уже возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского СКР Марселю Дулкарнаеву представить доклад об установленных обстоятельствах, а также отдельно доложить по доводам обращения предпринимателей.

Георгий Портнов