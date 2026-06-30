Экс-депутат Ульяновской области осужден за хищение у дольщиков 125 млн рублей

В Ульяновской области суд вынес приговор супругам Игорю и Анне Ананьевым, признанным виновными в хищении более 125 млн рублей у участников долевого строительства. Фактическому руководителю строительной компании «Техно-Поволжье Ко» (ООО) Игорю Ананьеву назначено наказание в виде четырех лет десяти месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Его супруга, бывшая владелица и директор указанной компании, приговорена к трем годам и восьми месяцам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что Игорь Ананьев (экс-депутат регионального заксобрания от «Единой России»), являясь фактическим руководителем ООО «Техно-Поволжье Ко», вместе с женой привлек средства граждан на покупку квартир в строящемся доме в Димитровграде, но значительную часть денег потратил по своему усмотрению. Преступные действия причинили ущерб участникам строительства за период 2014–2018 годов.

Средства для компенсации потерпевшим были выделены публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и выплачены в полном объеме. Кроме того, установлено, что Ананьев организовал фиктивную сделку с акциями АО «Ульяновскдорстрой», нанеся ущерб ООО «МаксТрейд» на 32,5 млн рублей.

Георгий Портнов