НОВИКОМ предоставит финансирование «Фест Логистик»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предоставит компании «Фест Логистик» финансирование для закупки оборудования и расширения производства. Средства выделены в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Компания «Фест Логистик» входит в число крупнейших российских производителей металлоконструкций, а также занимается разработкой технических решений для автоматизации и роботизации складской инфраструктуры. Предприятие последовательно развивает производственные мощности и повышает производительность труда, участвуя в федеральных и региональных программах поддержки.

«НОВИКОМ заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с предприятиями малого и среднего бизнеса и стремится обеспечивать их финансирование. Для нас важно быть партнером в развитии компаний, видеть конкретный результат этой работы — рост производств, запуск новых проектов и создание рабочих мест», — отметила управляющий филиалом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Сотрудничество НОВИКОМа и компании «Фест Логистик» продолжается с 2022 года. Банк выступил гарантом по займу, предоставленному предприятию Фондом развития промышленности. Кроме того, в 2023 году НОВИКОМ предоставил гарантийное обеспечение по займу Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области в рамках региональной программы «Поддержка производства».

«Партнерство с банком НОВИКОМ подтверждает, что наша стратегия инвестиций в технологическое развитие и локализацию производства верна. Средства будут направлены на расширение мощностей и повышение производительности — это конкретный вклад в надежность поставок и снижение сроков исполнения заказов. Мы рассматриваем НОВИКОМ как стратегического партнера, который помогает превращать амбиции в осязаемые результаты. Для клиентов это означает более стабильные поставки и конкурентные сроки, для сотрудников — новые возможности роста», — отметил генеральный директор «Фест логистик» Максим Сергеев.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»