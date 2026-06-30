В Татарстане учредили почетный знак для волонтеров

В Татарстане появилась новая форма поощрения для волонтеров — почетный знак «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан». Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Претендовать на награду могут добровольцы со стажем работы не менее пяти лет (исключение сделано для помогающих участникам боевых действий). Ходатайства о поощрении подают организации и госорганы через Межведомственный совет по развитию добровольчества.

Почетный знак представляет собой золотой медальон диаметром 20 мм с изображением ладоней, образующих чашу, и цветка тюльпана с фианитом в центре. Надписи выполнены на русском и татарском языках. Вместе со знаком вручается именное удостоверение в бордовой обложке.

Влас Северин