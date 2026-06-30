Экс-ректор Пермского университета уходит с поста директора межвузовского кампуса

В АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» меняется руководство. Как сообщает краевая газета «Звезда», должность директора покидает Дмитрий Красильников, возглавлявший организацию с 2023 года. При этом господин Красильников продолжит работать в структурах краевых властей. Временно «Дирекцию» возглавит его заместитель Максим Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» была создана для управления будущим студенческим кампусом в Перми. Его учредителем выступило краевое агентство по сопровождению концессионных проектов. Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Разместить объект планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном ул. Маршала Жукова.

Дмитрий Красильников — доктор политических наук, в 2003 году получил ученое звание профессора. Господин Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года по январь 2023-го. До этого занимал в вузе должность проректора по общим вопросам. Должность ректора он покинул после нападения на студенческий кампус первокурсника Тимура Бекмансурова,в результате которого погибли шесть человек.