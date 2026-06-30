В Удмуртии 1 июля возможны перебои связи по экстренному номеру 112

Жителей Удмуртии предупредили о возможных сбоях при звонках на номер экстренных оперативных служб 112. Трудности могут возникнуть 1 июля с 10:00 до 16:00. Как сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС, в это время будет проводится техобслуживание оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В случае отсутствия соединения просим звонить на прямые номера телефонов экстренных оперативных служб: 101 / 01 — пожарная охрана; 102 / 02 — полиция; 103 / 03 — скорая помощь; 104 / 04 — аварийная газовая служба»,— говорится в сообщении.