Чиновникам Сызрани указали на засохшие деревья и опасную площадку на набережной Крымзы

Общероссийский народный фронт потребовал от администрации Сызрани исправить нарушения на набережной реки Крымза, благоустроенной в 2025 году. Общественники обнаружили, что значительная часть высаженных деревьев и кустарников погибла из-за отсутствия должного ухода, а детское игровое оборудование установлено без обязательной маркировки и сертификации. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что зелень на объекте массово сохнет из-за неэффективной системы капельного полива: у каждого дерева проложено лишь по два шланга, чего недостаточно для полноценного увлажнения. При этом часть автополива на набережной Крымзы так и не была подключена к работе. Особое внимание общественников привлекла гибель саженцев, переданных частной компанией в рамках благотворительной акции.

Кроме того, установленное на детской площадке оборудование в нарушение требований безопасности не имеет идентификационных табличек с информацией о производителе и возрастных ограничениях.

Народный фронт направил официальные запросы в администрацию с требованием предоставить документы на игровой комплекс. Если выявят отсутствие документов, активисты настаивают на замене оборудования. Также они потребовали наладить систему полива, чтобы спасти оставшиеся насаждения.

Георгий Портнов