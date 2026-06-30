В Самаре вынесен приговор по делу экс-министра сельского хозяйства Оренбуржья

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему министру сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаилу Маслову. Экс-чиновник подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Силовики задержали Михаила Маслова вместе с учредителем ООО «СГЦ "Вишневский"» Виктором Железновым в июне 2018 года. По данным следствия, в 2015–2016 годах они похитили 103 млн руб., выделенные в качестве субсидий из регионального и федерального бюджетов на развитие сельского хозяйства региона.

Судья признал Михаила Маслова виновным и приговорил к шести годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб., лишению чина и званий. Экс-чиновник был заключен под стражу в зале суда. Виктора Железнова отпустили из-за истечения сроков исковой давности. Приговор может быть обжалован.

Андрей Сазонов