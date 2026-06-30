В Уфе с управляющей компании взыскали 80 тысяч рублей компенсации инвалиду

Суд в Уфе взыскал с управляющей компании 80 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу инвалида-колясочника, получившего травму, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском в суд обратилась прокуратура района.

Проверка надзорного ведомства установила, что в декабре 2025 года житель дома по улице Академика Гатауллина в Уфе, инвалид первой группы, передвигающийся на кресле-коляске, въезжая в подъезд, зацепился колесами о незакрепленные коврики на полу и упал. В результате он получил растяжение капсульно-связочного аппарата шеи.

Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании, возбудила дело об уклонении от обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг (ст. 9.13 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения должностное лицо компании оштрафовали.

Майя Иванова