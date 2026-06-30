Прорыв газопровода в Завьяловском районе оставил без топлива более 100 домов

После прорыва газопровода в Завьяловском районе без топлива осталось более 100 частных домов в деревне Макарово, СНТ «Якорь» и «Излучина». Об этом сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома». Газопровод повредили во время несогласованных земляных работ на территории района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск, Vk Фото: Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск, Vk

«Несанкционированные действия привели к временному отключению газа у 600 абонентов в более чем 10 населенных пунктах до устранения повреждений»,— отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.

С начала года в охранных зонах газопроводов в Удмуртии зафиксировали 12 несогласованных земляных работ, что привело к повреждениям сетей.