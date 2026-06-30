В Уфе запретят проезд грузовиков по двум мостам

Мэрия Уфы объявила запрет на движение грузовиков по Демскому и Затонскому мостам. Ограничения связаны с угрозой состоянию сооружений.

Запрет начнет действовать с 1 июля и будет распространяться на автомобили массой от 3,5 т. Он не будет касаться автобусов, для которых службы организуют выделенные полосы, и грузовиков, направляющихся по служебным нуждам на Базисный проезд.

Запрещающие знаки и информационные щиты уже установлены на улицах Рихарда Зорге, имени города Галле, Пархоменко, перед Демским шоссе на трассе Уфа — Аэропорт, у кафе «Лель», на улицах Правды и Центральной, а также на выезде из микрорайона «Яркий».

Идэль Гумеров