Губернатор Прикамья сообщил о наличии достаточного количества топлива в регионе

Сегодня в рамках заседания правительства Пермского края губернатор региона Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Он рассказал, что уже две недели идет работа в рамках штаба. Работа ведется с независимыми АЗС и с основным производителем — компанией «ЛУКОЙЛ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Ключевое, что хочу отметить: с учетом наличия нефтеперерабатывающего завода, безусловно, продукты — дизельное топливо, бензин и авиационное топливо и другие продукты нефтепереработки в регионе имеются в достаточном количестве. Вопрос политики компании «ЛУКОЙЛ» с точки зрения ограничения продажи в одни руки связан с более взвешенным балансом потребления этого продукта. Это типичная мера, которую принимают нефтяные компании, сети АЗС», — отметил губернатор. Он сказал, что в рамках штаба будут отрабатываться вопросы для обеспечения топливом потребителей.

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. Так, по данным открытых источников, 23 июня цена топлива на «Нефтехимпром» и «Ликом» превысила 74 руб. за литр Аи-92 и более 79 руб. за Аи-95. Суточный рост составил 4–5 руб. Уже 25 июня «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 руб., а 95-го — до 99 руб. Также увеличилась цена на автозаправочных станциях «Экойл»: литр Аи-92 вырос с 69,9 до 74,9 руб., а Аи-95 — с 74,3 до 79,2 руб.