Пермский дилер открыл новый салон по продаже китайских внедорожников

В июне в Перми открылся еще один дилерский центр OMODA. Об открытии дилерского центра OMODA|JAECOO на ул. Героев Хасана, 81б, сообщила компания VERRA. С брендом OMODA компания работает в Березниках с 2023 года. Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова рассказала, что открытие салона в Перми связано с запросом клиентов, так как часть владельцев обслуживала автомобили в Березниках, но фактически живет или работает в краевой столице. «Это сформировало устойчивую потребность в локальном присутствии бренда»,— уточнила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Verra Фото: Verra

OMODA — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году. По данным отраслевых аналитиков, за январь — май 2026 года совокупные продажи в России брендов OMODA и JAECOO составили около 18 тыс. автомобилей. Глобальные поставки брендов уже превышают 1 млн авто. При этом совокупная доля брендов в России составляет 3,6%, а в Пермском крае — 2,9%.

Отдельным фактором развития на российском рынке становится локализация производства. В Санкт-Петербурге на площадке бывшего завода General Motors в Шушарах запущена сборка автомобилей под брендом JELAND локализованной версии продуктовой линейки OMODA и JAECOO для российского рынка.

Стоит отметить, что в Перми уже работают дилерские центры OMODA компаний «Автопрестиж» и «Сатурн-Р».