Лучшие фильмы страны снимают на Нововоронежской АЭС

В Самаре подвели итоги третьего сезона федерального фестиваля геобрендов «Земля открытий». Сразу два видеоролика, созданные Управлением коммуникаций Нововоронежской АЭС, заняли вторые места в номинациях «Мы — чемпионы!» и «Культурное достояние. Синергия талантов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мартынова Фото: Ольга Мартынова

В первой номинации жюри отметило работу «Атомный воркаут». В видеопроекте герой ролика, инструктор Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Александр Барышников рассказал о том, как обычные спортивные площадки стали центрами притяжения активной молодежи Нововоронежа. Воркаут — один из самых доступных видов спорта, где не требуется специальное и дорогостоящее оборудование. Александр с 2011 года проводит фестиваль по воркауту «Кубок улиц», на который собираются талантливые спортсмены со всей России.

Вторая работа под названием «Атомная семья: истоки» посвящена народному фольклорному ансамблю «Хутор Духовской», который был создан работниками Нововоронежской АЭС при поддержке профсоюзной организации. Героиня ролика инженер химцеха Светлана Гончарова выросла на территории бывшего хутора Духовского, где сегодня расположены инновационные энергоблоки НВ АЭС. Вместе с дочерью Галиной Глушковой, инженером-физиком отдела ядерной безопасности, они пытаются сохранять уникальную народную культуру места. В репертуаре ансамбля — около 40 старинных песен. Видеоролик был создан в Год семьи в России.

«Нововоронежская земля продолжает раскрываться с разных сторон. Мы уже видели в других проектах и современную мощь атомной станции и людей, который здесь работают. Отдельно впечатляет гастрономическое направление — мы знаем, что все выращенное рядом с Нововоронежской АЭС по-настоящему безопасно. Теперь мы увидели глубину исторического наследия этого места. Я призываю всех участников смотреть шире и через свои проекты показывать красоту региона со всех сторон — как это делает Нововоронежская АЭС», — подчеркнул председатель жюри, директор по развитию Фонда «Уникальная страна» и проекта «Уникальная Россия», член Общественного совета Федерального агентства по делам национальностей России Борис Липатов.

Помимо этого, от Воронежской области была отмечена еще одна работа — «Погружение в первобытный мир. Костенки» студента одного из воронежских вузов Михаила Шершеня. Она победила в номинации «Я поведу тебя в музей».

Награждение прошло на двух самарских площадках: в Самарской губернской Думе и в Самарском областном художественном музее. На них же состоялся и премьерный показ лучших видеороликов и фильмов. Всего на конкурс было представлено 342 заявки из 58 регионов. 159 из них включены в шорт-лист и будут размещены на платформе «Посмотри, какая страна!».

Фестиваль геобрендов «Земля открытий», учрежденный в 2023 году как продолжение номинации «Развитие и продвижение территорий» Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник», стал ключевой платформой для создания видеопортретов российских территорий.

Ознакомиться с работами можно на официальной странице Нововоронежской АЭС ВКонтакте.