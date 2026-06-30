Председатель самарской губдумы отказался от участия в выборах в региональный парламент

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников не будет участвовать в выборах в региональный парламент в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Геннадий Котельников является председателем Самарской губернской думы с октября 2018 года. До этого с 2011 года он был депутатом регионального парламента, председателем комитета по образованию и науке и зампредседателя губдумы, руководителем фракции «Единой России». С 1999 года он возглавляет Совет ректоров вузов Самарской области.

Георгий Портнов