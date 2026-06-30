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В Кудымкарском округе медведь напал на ребенка

В Кудымкарском округе на шестиклассника напал медведь. Об этом сообщает газета «Парма-Новости».

Инцидент произошел сегодня неподалеку от деревни Васюкова. Медведь напал на мальчика, который вместе с матерью собирал ягоды, и исцарапал его. Пострадавшего доставили в больницу. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей и легкую травму плеча. После медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Ранее местные жители видели около этой деревни двух медвежат, переходивших дорогу.