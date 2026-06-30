Средний срок автокредита в Татарстане вырос на 18,4% за год

По итогам мая 2026 года средний срок автокредита в республике достиг 6,06 года, увеличившись на 18,4% по сравнению с маем 2025-го. По этому показателю Татарстан занял 19-е место среди регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дольше всего автокредиты оформляют в Краснодарском крае (6,65 года), Ставрополье (6,59 года) и Волгоградской области (6,34 года). Самые короткие сроки — в Москве (5,29 года), Санкт-Петербурге (5,45 года) и Подмосковье (5,46 года).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки увеличивают сроки кредитования, чтобы снизить ежемесячный платеж и удержать долговую нагрузку заемщиков в пределах 50%. Это происходит на фоне высоких ставок, роста цен на автомобили и повышения утилизационного сбора. При этом банки ужесточают требования к кредитной истории, чтобы минимизировать риски просрочек.

Влас Северин