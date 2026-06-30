МВД завело дело на жителя Ижевска, выбросившего собаку из окна девятого этажа

36-летнего жителя Ижевска обвинили в жестком обращении с животными (ст. 245 УК) после гибели собаки, которую он выбросил из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою собаку из окна девятого этажа. От полученных травм животное скончалось»,— говорится в сообщении.

На время расследования дела подозреваемому выдали подписку о невыезде. По статье предусмотрено до трех лет лишения свободы.